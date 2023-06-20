В Калуге починили разбитые машины скорой помощи

В Калуге трое подростков 13, 12 и 11 лет разбили булыжниками 3 машины скорой помощи накануне Дня медработника. Все произошедшее зафиксировали камеры.

Во вторник, 20 июня, в минздраве Калужской области сообщили об окончательном восстановлении машин.

- Мы не можем оставить жителей области без медицинской помощи, поэтому разбитые машины скорой помощи отремонтировали в кратчайшие сроки. Сегодня они уже выезжают к пациентам, - сообщили представители министерства.

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