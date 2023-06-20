В Калужской области обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу

В понедельник, 19 июня, в трех километрах от деревни Тросна Сухиничского района обнаружили авиабомбу ФАБ-50. Она пролежала в земле со времен Великой Отечественной войны, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Также недалеко от это деревни обнаружен артиллерийский снаряд.

Еще один боеприпас нашли в 200 метрах от поселка Бетлица.

Спасатели обезвредили опасные находки.

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