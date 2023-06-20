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В Калуге аниматор в костюме гориллы напугал женщину

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.06.2023 07:22 3 2255
В Калуге аниматор в костюме гориллы напугал женщину

С минувших выходных по российскому интернету массово начало расходиться видео с улицы Театральной в Калуге. В различных пабликах пишут, что аниматор в костюме гориллы довел женщину до инсульта.

Однако на самом деле калужанка просто споткнулась, хотя, вероятно, действительно испугалась ростовой куклы. Съемка обрывается в тот момент, когда женщина начала подниматься.

Видео снято еще в мае, но стало вирусным только сейчас.

Тот самый нашумевший ролик.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.06.2023 07:22 3 2255
Тэги: происшествие видео
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