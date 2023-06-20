В Калуге аниматор в костюме гориллы напугал женщину
С минувших выходных по российскому интернету массово начало расходиться видео с улицы Театральной в Калуге. В различных пабликах пишут, что аниматор в костюме гориллы довел женщину до инсульта.
Однако на самом деле калужанка просто споткнулась, хотя, вероятно, действительно испугалась ростовой куклы. Съемка обрывается в тот момент, когда женщина начала подниматься.
Видео снято еще в мае, но стало вирусным только сейчас.
Тот самый нашумевший ролик.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.