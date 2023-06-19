В Калужской области 40-летний мужчина погиб в перевернувшейся «Шкоде»

Около 9 утра в воскресенье, 18 июня, на дороге Козельск – Сухиничи перевернулся автомобиль «Шкода Октавия». Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 40-летний мужчина ехал со стороны Козельска и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель умер до приезда скорой помощи.

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