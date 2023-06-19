В Калужской области двое детей получили тяжелые травмы после падения с пеленальных столиков

За прошедшие выходные в Калужской области двое детей в возрасте 5 и 6 месяцев упали с пеленальных столиков и получили тяжелые травмы. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщили в министерстве здравоохранения Калужской области.

- У детей зафиксировали переломы костей черепа, один малыш экстренно прооперирован, - заявили в Минздраве.

В министерстве напомнили, что малыши даже на первых месяцах жизни отличаются большой подвижностью и могут передвигаться в различных направлениях.

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