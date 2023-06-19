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В Калужской области женщина и 12-летний ребенок пострадали в вылетевшем в кювет «Санг Йонге»

Софья Фирсова
Опубликовано: 19.06.2023 11:26 1 492
В Калужской области женщина и 12-летний ребенок пострадали в вылетевшем в кювет «Санг Йонге»

Ранее мы сообщали о том, что в деревне Егорье Козельского района вылетел в кювет и перевернулся «Санг Йонг».

По предварительной информации, 47-летняя женщина не спраивлась с управлением и улетела с дороги, после чего машина перевернулась. У нее перелом грудного позвонка, а у 12-летней пассажирки сломано ребро. Обе пострадавшие доставлены в больницу.

Последствия аварии ликвидировали сотрудники скорой помощи, ГИБДД и МЧС

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Софья Фирсова
Опубликовано: 19.06.2023 11:26 1 492
Тэги: происшествия авария
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