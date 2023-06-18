Баня и жилой дом сгорели в Калужской области

В субботу, 17 июня, в Барятинском раоне Калужской области произошел пожар, об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Примерно в 21 час 30 минут в деревне Цветовка по улице Школьной загорелась баня. Дальше огонь перекинулся на стоящий рядом жилой дом.

При пожаре люди не пострадали, а вот имущество было уничтожено огнем.

- Всего к ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 8 человек, 2 единицы техники, - уточняют в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.

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