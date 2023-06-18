В Калужской области «Шкода» перевернулась, вылетев в кювет

В воскресенье, 18 июня, в Калужско области произошло ДТП, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 9 часов утра в службы сообщили о ДТП в Козельском районе.

В деревне Егорье автомобиль «Шкода» вылетел в кювет и перевернулся.

В результате происшествия пострадал один человек. Тяжесть травм и причины ДТП устанавливаются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 10 человек и 3 единицы техники, - сказали в управлении. - Уважаемые участники дорожного движения, не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей.

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