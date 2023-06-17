В Калужской области нашли две мины времен Второй мировой войны

В Калужской области обнаружили два боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- Одну минометную мину нашли на улице Тульской в Калуге, вторую - в лесном массиве рядом с деревней Санатория Нагорное Кировского района, - сообщили сотрудники МЧС.

В Калуге улица Тульская находится рядом с улицей Фридриха Энгельса, где недавно в мусорном контейнере был обнаружен предмет похожий на мину. Предположительно, МЧС сообщает именно об этом боеприпасе.

По словам спасателей, все взрывообпасные предметы были обезврежены.

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