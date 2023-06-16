В результате столкновения «Хендай» и «Ауди» пострадало 3 человека

Ранее мы сообщали о ДТП в Сухиничском районе на 250 километре трассы М-3 «Украина».

В результате аварии пострадало три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной информации, 57-летний водитель «Хендая» получил сотрясение мозга, у его 62-летнего пассажира перелом ноги, а 30-летний водитель «Ауди» госпитализирован с внутренним кровотечением.

Все пострадавшие доставлены в ЦРБ Сухиничского района.

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