В результате столкновения «Хендай» и «Ауди» пострадало 3 человека
Ранее мы сообщали о ДТП в Сухиничском районе на 250 километре трассы М-3 «Украина».
В результате аварии пострадало три человека, сообщили в пресс-службе МЧС.
По предварительной информации, 57-летний водитель «Хендая» получил сотрясение мозга, у его 62-летнего пассажира перелом ноги, а 30-летний водитель «Ауди» госпитализирован с внутренним кровотечением.
Все пострадавшие доставлены в ЦРБ Сухиничского района.
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