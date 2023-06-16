«Хендай» и «Ауди» столкнулись в Калужской области

В пятницу, 16 июня, в Сухиничском районе Калужской области произошло ДТП с пострадавшими, об этом сообщает региональное управление МЧС.

Примерно в 2 часа ночи в Сухиничском районе на 250 километре трассы М-3 «Украина» столкнулись два автомобиля: «Хендай» и «Ауди». В аварии пострадали несколько человек. Тяжесть травм пострадавших и причины ДТП уточняются.

— На месте работали пожарно-спасательные подразделения МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи, – сказали в управлении.

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