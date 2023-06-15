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В Калуге девочка выпала из окна третьего этажа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2023 16:53 0 543
В Калуге девочка выпала из окна третьего этажа

Днем в четверг, 15 июня, на улице Тульской в Калуге из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпала девочка. Об этом сообщил министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

По его словам, скорая помощь приехала через пять минут после вызова.

Девочка в стабильно тяжелом состоянии, но находится в сознании. Ее доставили в областную больницу в Анненках.

Пахоменко призвал калужских родителей не оставлять детей одних в комнатах с открытыми окнами.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.06.2023 16:53 0 543
Тэги: происшествие дети
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