В Калуге обнаружили мешок с трупами цыплят

Около 8 утра в четверг, 15 июня, у дороги Калуга – Перемышль в районе поворота на село Горенское нашли мешок с трупами цыплят. Об этом сообщили в городской ветеринарной службе.

Всего в мешке находилось 30 птиц, которые погибли в возрасте примерно полтора месяца.

Специалисты отобрали пробы, чтобы исключить птичий грипп. Место происшествия обработано.

Мешок лежал за остановкой.

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