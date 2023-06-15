В Калуге минометную мину нашли в мусорном контейнере

Утром в четверг, 15 июня, в мусорном контейнере у дома №89 на улице Энгельса обнаружили предмет, который похож на хвостовую часть минометной мины. Об этом сообщил Калужский региональный экологический оператор.

- В настоящее время территория площадки оцеплена, работают спецслужбы, - пояснили в КРЭО.

Пока нет информации, настоящая ли мина или это муляж.

Отметим, что эта контейнерная площадка находится в 100 метрах от управления по вопросам миграции.

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