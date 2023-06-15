В Калужской области утонул 36-летний рыбак

В четверг, 15 июня, в озере около деревни Озерное Медынского района нашли тело 36-летнего мужчины. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Со слов очевидцев, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения, ловил рыбу, зашел в водоем, однако из воды выбраться не смог, - пояснили в СК. - Следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Проводится проверка.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.