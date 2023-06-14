В Калужской области водитель «Тойоты» сбил пенсионерку

В среду, 14 июня, в 12:00 в поселке Воротынск Бабынинского района на улице 50 лет Победы 41-летний водитель «Тойоты» сбил 66-летнюю женщину на пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, у пострадавшей сломаны ребра. Она доставлена в больницу.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и скорая помощь.

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