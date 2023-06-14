В Калужской области трехмесячный ребенок упал с подоконника

На выходных в Калужской области с подоконника упала трехмесячная девочка, находившаяся в электронных качелях. Об этом сообщили 13 июня в региональном министерстве здравоохранения.

Мама поставила качели на подоконник, но ребенок на них не удержался.

Девочку отвезли в областную больницу в Калуге. На данный момент ее жизни ничего не угрожает, пояснили в Минздраве.

Напомним, в конце мая в Обнинске четырехлетний мальчик погиб, выпав из окна.

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