В Калужской области артиллерийский снаряд выловили в пруду

Во вторник, 13 июня, на территории Калужской области обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

На станции Зикеево Жиздринского района в пруду у улицы Привокзальной нашли артиллерийский снаряд.

В Калуге граната лежала в земле у гаража на Киевском проезде.

Также две гранаты обнаружили в лесу рядом с Думиничами.

А в селе Вознесение Тарусского района и в деревне Нижняя Песочня Кировского района нашли артиллерийские снаряды.

Спасатели обезвредили опасные находки.

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