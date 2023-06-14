В Калужской области мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа Рио»

Во вторник, 13 июня, около 23:50 авария произошла в деревне Кросна Ферзиковского района на дороге Калуга – Таруса. Автомобиль «Киа Рио» съехал в кювет и перевернулся, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель не справился с управлением. Травмы получил сам автомобилист. У него ушиб головы и перелом носа. Пострадавший доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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