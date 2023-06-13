Под Калугой две женщины пострадали в столкновении «Шевроле» и «Хендая»

Во вторник, 13 июня, управление ГИБДД по Калужской области сообщило о ДТП на дороге Калуга – Ферзиково недалеко от Бебелево, где 11 июня столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительной информации, 62-летняя женщина за рулем «Шевроле Ланос» при повороте налево не пропустила «Хендай Элантра».

Различные травмы получили две пассажирки «Хендая» - 40 и 63 лет. Госпитализация женщинам не понадобилась.

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