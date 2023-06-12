В Калуге на улице Добровольского произошло убийство

СК РФ по Калужской области 12 июня, в понедельник, сообщил о том, что накануне, 11 июня, возле дома №14 по улице Добровольского в Калуге было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

На теле убитого имеется колотая рана, уточнили в ведомстве.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По делу проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности погибшего и обстоятельств его убийства.

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