«Фольксваген» улетел в кювет в Малоярославецком районе

Утром, в начале восьмого, 12 июня, на пятом километре автодороги «Малоярославец-Боровск» произошло ДТП.

По предварительным данным, автомобиль «Фольксваген» съехал в кювет и опрокинулся. Есть пострадавший.

На место ДТП оперативно выехали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области, патруль ГИБДД и работники скорой медицинской помощи.

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