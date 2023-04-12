После пасхальной недели над Калугой будет гулять «Медный ветер»

Фестиваль колокольного звона «Медный ветер» в этом году обещает быть более масштабным, нежели в последние несколько лет. Откроется он 29 апреля в Кафедральном соборе Калуги.

На площадке перед храмом развернётся ярмарка, пройдут концерты и мастер-классы.

- Уже сейчас на фестиваль зарегистрировалось около 50 звонарей из Москвы, Суздаля, других городов России, рассказал нам организатор «Медного ветра» Владимир Пайчадзе. - Фестиваль колокольного звона создается исключительно на средства благотворителей. Внести свою лепту можно в храме Иоанна Предтечи, специальный ящик слева от центрального входа.

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