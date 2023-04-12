Решение о проведении шествия Бессмертного полка в Калуге будет принято после 20 апреля

В связи с известными событиями в стране на федеральном уровне еще решают, проводить масштабные шествия Бессмертного полка во всех регионах страны или нет.

По нашим сведениям, специальное совещание с регионами по видеоконференцсвязи федеральный центр проведет 20 апреля. По его итогам будет принято решение о том, проводить его или нет.

- Мы полностью готовы к проведению шествия Бессмертного полка в Калуге. Все сотрудники, которые обеспечивают организацию. Я сейчас не вижу никаких проблем в связи шествием. Это мероприятие у нас отработано до всех мелочей, - рассказал нам 12 апреля начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Матвеенко.

А вот в администрация Обнинска уже решила провести колонну Бессмертного полка и оповестила об этом горожан.

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