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Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем космонавтики

Опубликовано: 12.04.2023 08:17 0 223
Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем космонавтики

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 12 апреля поздравил всех калужан:

- Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём космонавтики!

Подвиг наших великих соотечественников – Константина Циолковского, Сергея Королева, Юрия Гагарина и всех тех, кто смог поверить в силы человека и успешно реализовать первый космический полет, стал символом национальной гордости и неотъемлемой частью истории не только России, но и всей планеты. И сегодня Калуга тесно связана с развитием космонавтики: в нашем городе работает филиал НПО имени С.А. Лавочкина, а наш музей космонавтики – крупнейший в России. 

Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых успехов и достижений!

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Опубликовано: 12.04.2023 08:17 0 223
Тэги: городская дума
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