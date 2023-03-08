В Калуге инспекторы ДПС подарили цветы женщинам-водителям

В Калуге на Московской площади инспекторы ДПС вместе с волонтерами устроили праздничную акцию к 8 Марта.

Полицейские останавливали машины, за рулем которых ехали женщины, и дарили водителям цветы.

Всего калужанкам вручили 500 тюльпанов.

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