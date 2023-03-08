VIP-поздравления с 8 Марта

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША

Милые женщины Калужской области!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!

Этот очень добрый праздник весны, любви и нежности напоминает нам об особой роли женщин в государстве, обществе и семье.

На ваших плечах держится так много в этом мире. Вам удается сохранять семейный очаг и достигать профессиональных вершин, дарить жизнь и любовь, наполнять их смыслом и радостью.

Сегодня, когда привычный ход жизни нарушен, мы вновь понимаем, что перемены к лучшему невозможны без вашего участия. Вы там, где нужны ваш исключительный интеллект, творческое начало, исполнительность, собранность. Вы несете с собой веру и надежду, вдохновляете на серьезные поступки, придаете нам сил и уверенности.

Спасибо вам за любовь и терпение, за умение оставаться прекрасными вопреки любым жизненным обстоятельствам. Спасибо за все, что вы делаете для страны и региона, для своей семьи и близких, не жалея ни времени, ни душевных сил.

Пусть не покидают вас успехи в делах и удача в судьбе. Здоровья, счастья и всех благ вам, дорогие женщины! А мы, мужчины, всегда рядом.

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие женщины!

Примите самые нежные поздравления с замечательным праздником – Международным женским днём!

В первую очередь добрые слова хочется сказать матерям, супругам, дочерям, сестрам и всем родным защитников Родины. Ваша любовь, стойкость, мужество и молитвы помогают солдатам и офицерам преодолевать трудности, защищая интересы страны в зоне специальной военной операции. Мы гордимся их подвигом и желаем, чтобы все вернулись домой живыми и невредимыми.

Много женщин сегодня работают в госпиталях, осуществляют гуманитарную миссию, а также помогают фронту здесь, в Калужской области. Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности.

Очарование, нежность, душевное тепло каждой женщины украшают этот мир, делают его добрее, светлее и ярче. Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, любви и семейного благополучия.

Глава городского самоуправления Юрий МОИСЕЕВ

Дорогие калужанки!

Поздравляю вас с чудесным весенним праздником – Международным женским днем!

Вашему трудолюбию и таланту покорились практически все сферы нашей жизни, в том числе экономика, политика, бизнес. Но всё же главное, за что мы, мужчины, вас ценим и любим – это ваше умение создавать тепло и уют в доме, быть сердцем и душой семьи.

Во все времена вы были для нас надёжным тылом, в любой ситуации готовы помочь и поддержать. Сегодня наша страна проходит через нелёгкие испытания. Калужанки не остались в стороне и всеми силами поддерживают участников специальной военной операции – собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают тактические носилки и блиндажные свечи, вяжут тёплые вещи для бойцов. Письма с добрыми пожеланиями от жён, сестёр и матерей очень важны для наших ребят на передовой. Медики и волонтеры работают и в тылу, и в зоне проведения специальной военной операции. Искренне благодарю вас за то, что вы делаете!

В этот замечательный весенний день хочу пожелать вам здоровья, семейного благополучия, терпения, выдержки, мира, добра и счастья! С праздником! С Международным женским днём!

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий АРТАМОНОВ

Дорогие женщины Калужской области!

Примите сердечные поздравления с Международным женским днём!

Этот весенний праздник посвящен нашим любимым женщинам, он олицетворяет любовь, красоту и доброту.

Благодаря вам остаются незыблемыми такие вечные ценности как семья, верность, гармония, милосердие. Вы храните тепло домашнего очага, воспитываете детей, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. Мы, мужчины, восхищаемся вашей мудростью, умением сочетать терпение и тактичность, силу воли и ранимость, энергию и спокойствие.

В это нелегкое для всей нашей страны время вы стойко справляетесь со всеми трудностями, дарите тепло ваших сердец, веру и оптимизм, вдохновляете мужчин на новые свершения. Каждая из вас вносит огромный, неоценимый вклад в развитие своего региона и всей страны.

Пусть в вашей жизни будет много светлых и прекрасных дней, а та радость, с которой вы щедро делитесь с окружающими, многократно к вам возвращается.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, солнечного весеннего настроения, удачи, успехов, любви и счастья!

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Дорогие калужанки!

От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Мы, мужчины, очень признательны вам за поддержку в трудную минуту, за мудрый совет, за готовность прийти на помощь!

Милые калужанки, вы – душа нашего города, главное его богатство. Благодаря вам Калуга день ото дня становится краше, чище, лучше.

Сегодня вы активно и успешно работаете во всех сферах. Вы показываете пример творческого подхода, умения добиваться результатов на производстве, в бизнесе, в сферах культуры, образования и науки.

Благодарю каждую из вас за внесенный вклад в становление и развитие города.

Желаю счастья, любви, благополучия вам и вашим семьям!

Пусть слова признательности чаще звучат в ваш адрес! Пусть в вашей душе царит весна!

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