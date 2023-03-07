Женщины из Калуги назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Во вторник, 7 марта, ресурс SuperJob опубликовал результаты опроса в Калуге на тему самого необычного подарка на 8 Марта.

Авторы исследования опрашивали женщин в течение семи предыдущих дней.

Для 14% калужанок самым необычным подарком стали цветы и комнатные растения. 11% назвали домашнего питомца. Для 6% неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь.

По 3% назвали путешествие, посуду и бытовую технику.

Уважаемые читатели, а какие вы необычные подарки получали или дарили на 8 Марта? Расскажите в комментариях!

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