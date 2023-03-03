В Калуге прошли торжества к 8 Марта

В Калужской областной филармонии прошли торжества, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Калужанок поздравили руководители города.

- Вашей целеустремлённости, трудолюбию и ответственности покорились практически все профессии, вы храните домашний очаг, воспитываете детей, обеспечиваете нам надёжный тыл. Сегодня наша страна проходит нелёгкие испытания, сражаясь с поднявшим голову нацизмом. Вы, дорогие женщины, вновь взяли в свои руки обеспечение тыла. В свободное от работы и семейных забот время помогаете нашим бойцам: вяжете тёплые вещи, плетёте маскировочные сети, собираете гуманитарную помощь. Делаете всё, чтобы приблизить нашу победу. Низкий вам поклон за это! – обратился к собравшимся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

Глава Калуги пожелал калужанкам здоровья, благополучия, энергии, сил, мира и добра.

Сотрудницы предприятий и учреждений города были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Творческие коллективы подготовили концертную программу «Весеннее настроение».

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