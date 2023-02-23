VIP-поздравления калужан с 23 Февраля

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.

Этот праздник ассоциируется с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине. Это праздник тех, кто заботится о своих семьях, оберегает слабых, вносит вклад в настоящее и будущее родной страны.

Защита Отчизны всегда была и остаётся священным долгом россиян. В жестоких сражениях наши предки, не щадя своей жизни, не раз отстаивали свободу и независимость государства. И сегодня наши соотечественники — сыновья, братья, друзья, коллеги с оружием в руках освобождают народ Донбасса, обеспечивают нашу безопасность и суверенитет России. Это герои нашего времени, от которых зависят наша жизнь и благополучие.

Всем желаю крепкого здоровья, смелости и новых достижений в служении Отечеству.

Сенатор Совета Федерации РФ Анатолий АРТАМОНОВ.

- Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества.

Этот праздник посвящён мужественным и отважным людям, тем, кто беззаветно предан Родине, стоит на защите её интересов.

Любовь к Отечеству, готовность оберегать мирную и благополучную жизнь людей - движущая сила всех россиян, кто посвятил себя нелёгкой воинской службе. Мы гордимся теми, кто преданно служит Отчизне, чья жизнь – пример стойкости, патриотизма, верности присяге и воинскому братству.

Сегодня наши воины отстаивают суверенитет России в рамках специальной военной операции на Украине. Мы преклоняемся перед их силой духа, отвагой и героизмом, верим в победу и ждём возвращения домой.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в служении Отечеству!

Председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ

Дорогие друзья!

Этот праздник - символ отваги и чести многих поколений наших воинов.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, которые отстояли для нас свободу.

Сегодня мы искренне гордимся мужеством участников специальной военной операции на Украине. В их руках - судьба и будущее России! Побеждает всегда правое дело. Уверены - победа будет за нами! Искренне желаем всем поскорее вернуться домой – живыми и здоровыми.

Особые слова благодарности тем, кто поддерживает нашу армию, участвует в волонтерском, добровольческом движении, собирает гуманитарные грузы, работает в госпиталях, помогает семьям мобилизованных. Вы – настоящие Защитники Отечества.

От всей души желаем жителям области крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба.

Глава городского самоуправления Юрий МОИСЕЕВ

Уважаемые калужане! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Это праздник истинных патриотов своей страны, всех, кто служит во благо Отечества, с оружием в руках защищает Родину, мирным трудом укрепляет славу и мощь великой России.

Сегодня наши военные встречают свой праздник на боевом посту, защищая мирных жителей, отстаивая интересы и независимость нашей страны. В ходе специальной военной операции многие калужане проявили мужество и героизм, были удостоены высоких правительственных наград. Желаю нашим бойцам сил, терпения и удачи! Возвращайтесь с победой!

В День защитника Отечества искренне желаю всем калужанам крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в труде на благо родного города и всей нашей страны, мирного неба над головой!

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ

Уважаемые калужане!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это уже давно праздник всех, кто не отделяет собственной жизни от жизни своей страны. Кто мирным и честным трудом укрепляет ее обороноспособность и экономику, несет ответственность за ее развитие, приумножает национальное богатство.

День защитника Отечества призван напомнить каждому из нас о гражданском долге и высоком призвании служить делу мира.

С особыми словами благодарности и признательности в этот день мы обращаемся к ветеранам Великой Отечественной войны. Их вера в Победу и бесконечная преданность Родине всегда были нашим щитом. Мы остаёмся в неоплатном долгу перед ними!

Благодаря активной позиции наших ветеранов и серьезной работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи юные калужане знают, что такое патриотизм и гражданский долг. Общение с героями Отечества становится для них мощным стимулом, чтобы выбрать защиту своей Родины главным делом всей жизни.

Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма – залог нашей уверенности в завтрашнем дне, успех в совместных делах сегодня.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам здоровья, счастья, бодрости духа, достижения поставленных целей! Мира, благополучия и понимания каждой калужской семье!

Военный комиссар Калужской области полковник Сергей КУЗЬМЕНКОВ

Уважаемые товарищи, дорогие родные и близкие защитников Отечества!

От имени Министерства обороны Российской Федерации и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с Днем защитника Отечества.

В этот день мы склоняем голову перед памятью героев, отдавших жизнь в боях за Родину, чествуем ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы.

Сегодня наши военнослужащие, отцы, сыновья, братья по зову Родины и по велению сердца снова встали на защиту родной страны.

Они наши герои, которые с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению её безопасности.

Поздравляю всех военнослужащих, ветеранов военной службы, семьи участников специальной военной операции с Днем защитника Отечества, желаю всем крепкого здоровья, удачи, храбрости, счастья, упорства, стойкости духа и железной воли!

Пусть в ваших домах царит благополучие, любовь, гармония и уют!

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