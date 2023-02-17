В Калуге каждый пятый мужчина не хочет получать подарки на 23 февраля

В Калуге мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. Такие результаты опроса в пятницу опубликовал ресурс SuperJob.

Не хочет что-либо получать на этот праздник каждый пятый калужанин. При этом без подарка остается каждый четвертый.

Те калужские мужчины, кто все-такие празднует 23 февраля, самым желанным подарком назвали деньги. Такой ответ встречался в 11% случаев. Также упоминались проявления любви и внимания (7%), одежда и аксессуары (6%), автомобиль (5%). Любому подарку будут рады 5% участников опроса.

Также калужане рассказали, что они получали в подарок в предыдущие годы: одежда и аксессуары – 19%, парфюмерия – 12%, сувениры – 10%, всякую ерунду – 8%.

До 23 февраля осталось меньше недели. Что вы будете дарить своим мужчинам? Традиционные подарки: носки, трусы, парфюм, бритвенные принадлежности и пр. Деньги Любовь, заботу и внимание Гаджеты Сувениры Алкоголь Это не ко мне. Я - мужик. И у меня нет мужика. Голосование заканчивается 22/02/2023

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