В Калуге каждый пятый мужчина не хочет получать подарки на 23 февраля
В Калуге мужчины стали чаще отказываться от подарков на 23 февраля. Такие результаты опроса в пятницу опубликовал ресурс SuperJob.
Не хочет что-либо получать на этот праздник каждый пятый калужанин. При этом без подарка остается каждый четвертый.
Те калужские мужчины, кто все-такие празднует 23 февраля, самым желанным подарком назвали деньги. Такой ответ встречался в 11% случаев. Также упоминались проявления любви и внимания (7%), одежда и аксессуары (6%), автомобиль (5%). Любому подарку будут рады 5% участников опроса.
Также калужане рассказали, что они получали в подарок в предыдущие годы: одежда и аксессуары – 19%, парфюмерия – 12%, сувениры – 10%, всякую ерунду – 8%.
До 23 февраля осталось меньше недели. Что вы будете дарить своим мужчинам?
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