В Калуге опубликована полная афиша Масленицы
В следующее воскресенье, 26 февраля, в Калуге пройдет празднование Масленицы на Театральной площади. Перед этим в течение недели гуляния запланированы в разных районах областного центра, сообщили во вторник, 14 февраля, в управлении культуры Калуги.
Праздник на Театральной площади 26 февраля начнется в 12:00 и продлится до 15:00.
Запланированы масленичное шествие, концертная программа, сжигание чучела, выставка масленичных кукол, различные мастер-классы.
В это же время в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Спортивная Масленица».
На пешеходной части театральной улицы весь день будет работать ярмарка «Широкая Масленица».
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