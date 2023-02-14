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В Калуге опубликована полная афиша Масленицы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2023 09:28 3 1740
В Калуге опубликована полная афиша Масленицы

В следующее воскресенье, 26 февраля, в Калуге пройдет празднование Масленицы на Театральной площади. Перед этим в течение недели гуляния запланированы в разных районах областного центра, сообщили во вторник, 14 февраля, в управлении культуры Калуги.

Праздник на Театральной площади 26 февраля начнется в 12:00 и продлится до 15:00.

Запланированы масленичное шествие, концертная программа, сжигание чучела, выставка масленичных кукол, различные мастер-классы.

В это же время в Центральном парке культуры и отдыха пройдет «Спортивная Масленица».

На пешеходной части театральной улицы весь день будет работать ярмарка «Широкая Масленица».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.02.2023 09:28 3 1740
Тэги: праздник масленица
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