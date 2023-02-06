Масленицу все-таки отпразднуют в центре Калуги
В конце января власти Калуги заявляли об отмене массовых народных гуляний на Масленицу. Однако праздник на Театральной площади в этот день все-таки состоится, рассказала в понедельник, 6 февраля, на планерке в горуправе начальник управления культуры Яна Васина.
Центральным днем празднования станет 26 февраля.
По словам Васиной, организаторы отказались от потешного столба, но будет много фотозон, мастер-классы, конкурс кукол.
- Без размаха народного гуляния, - подчеркнула Васина.
Праздник пройдет с 12:00 до 15:00.
Также в этот день «Спортивная масленица» состоится в парке, а на пешеходной части Театральной улицы пройдет ярмарка.
Подробную афишу обещают представить на следующей неделе.
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