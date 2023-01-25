Конкурс на лучшую масленичную куклу пройдет в Калуге

В среду, 25 января, управление культуры Калуги объявило о старте конкурса на лучшую масленичную куклу «Сударыня масленица – 2023». Участвовать могут все желающие.

Выставка работ состоится в воскресенье, 26 февраля, на Театральной площади во время празднования Масленицы.

Заявки принимаются до 20 февраля.

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