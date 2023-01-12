Каждый третий калужанин выступает за выходной на старый Новый год
В четверг, 12 января, ресурс SuperJob опубликовал результаты опроса о старом Новом годе.
Отмечать этот праздник собирается каждый четвертый житель Калужской области.
При этом каждый третий хотел бы иметь официальный выходной 13 января. Против такого отдыха выступает 53% калужан – мол, и так хватает каникул.
За дополнительный выходной 13 января чаще выступают люди в возрасте до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению.
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