Каждый третий калужанин выступает за выходной на старый Новый год

В четверг, 12 января, ресурс SuperJob опубликовал результаты опроса о старом Новом годе.

Отмечать этот праздник собирается каждый четвертый житель Калужской области.

При этом каждый третий хотел бы иметь официальный выходной 13 января. Против такого отдыха выступает 53% калужан – мол, и так хватает каникул.

За дополнительный выходной 13 января чаще выступают люди в возрасте до 34 лет, хотя праздновать старый Новый год больше свойственно старшему поколению.

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