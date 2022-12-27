Калужане рассказали, что их больше всего раздражает на Новый год

Во вторник, 27 декабря, ресурс SuperJob опубликовал результаты опроса на тему того, что жителей Калужской области больше всего раздражает в новогоднюю ночь.

Самый частый ответ – взрывы петард и фейерверков. Этот вариант назвали 24% опрошенных.

На скучные телепрограммы пожаловались 12% калужан.

10% раздражает большое количество алкоголя и пьяных людей.

Для 4% самое плохое на Новый год – объедание.

Также калужане вспоминали недосып, одиночество, большие расходы, погоду, суету, мытье посуды и высокие цены на такси.

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