Калужане рассказали, что их больше всего раздражает на Новый год
Во вторник, 27 декабря, ресурс SuperJob опубликовал результаты опроса на тему того, что жителей Калужской области больше всего раздражает в новогоднюю ночь.
Самый частый ответ – взрывы петард и фейерверков. Этот вариант назвали 24% опрошенных.
На скучные телепрограммы пожаловались 12% калужан.
10% раздражает большое количество алкоголя и пьяных людей.
Для 4% самое плохое на Новый год – объедание.
Также калужане вспоминали недосып, одиночество, большие расходы, погоду, суету, мытье посуды и высокие цены на такси.
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