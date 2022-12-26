Власти Калуги попросили жителей не запускать фейерверки в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Калуге не будет салюта. А всех калужан власти просят воздержаться от использования пиротехники. Об этом в понедельник, 26 декабря, на планерке в горуправе заявила заведующая отделом организации защиты населения Наталия ЕГОРОВА.

По ее словам, применение пиротехники может привести к панике и дестабилизации ситуации.

Список площадок, где можно запускать фейерверки, в нынешнем году не публиковался. В прошлом году в нем было 14 пунктов.

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