В Калугу приехал главный Дед Мороз России

Утром в пятницу, 23 декабря, в Калугу впервые прибыл поезд Деда Мороза, который путешествует по России уже два месяца.

В нем 19 вагонов. В том числе вагоны для игр, два ресторана и магазин сувениров.

Билеты на встречу с Дедом Морозом в Калуге были раскуплены заранее. С главным новогодним волшебником приехала и Снегурочка.

- Отправился я в путь из Великого Устюга, чтобы в разных местах побывать да сказками своими с вами поделиться, - рассказал Дед Мороз в Калуге.

Вечером в пятницу поезд из Калуги поедет в Тулу.

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