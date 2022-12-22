В Калуге каток на Старом Торге готовят для заливки льда
В Калуге 30 декабря планируется открыть каток на площади Старый Торг, но лед там пока не залили.
На утро 22 декабря рабочие очистили поверхность катка от снега, монтируют освещение, а также приводят в порядок временный павильон, где разместятся раздевалки.
Напомним, на катке есть охлаждающая система, поэтому он способен выдержать плюсовые температуры.
Морозы вернутся в город с воскресенья.
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