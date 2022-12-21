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В Калуге две летающие тарелки установили на улице Ленина

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 09:22 0 193
В Калуге две летающие тарелки установили на улице Ленина

Утром в среду, 21 декабря, на улице Ленина в Калуге в сквере рядом с городской управой установили две летающие тарелки.

Они станут частью декораций ярмарки, которая откроется в этом месте 30 декабря.

Тарелка побольше знакома калужанам с 2020 года. Тогда ее впервые смонтировали к Новому году. Ее номер – RA1371UFO. Также на тарелке написали, что она отправится рейсом 13/71 (отсылка к 1371 году, который считается годом основания Калуги) по маршруту Калуга – Марс. О таком полете в свое время мечтал Константин Циолковский: «Герои и смельчаки проложат первые воздушные тропы трассы Земля — орбита Луны, Земля — орбита Марса и еще далее: Москва — Луна, Калуга — Марс».

Вторая тарелка имеет меньший размер. У нее номер RA256 40. Также указан маршрут: Калуга – точка Лагранжа 1, Орбита Луны – Море Спокойствия (именно там в 1969 году американский астронавт Нил Армстронг первым из людей ступил на Луну).

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.12.2022 09:22 0 193
Тэги: праздник новый год
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