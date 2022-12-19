В Калуге зажгли огни главной елки
В Калуге на прошедших выходных завершилось украшение главной городской елки.
Рабочие зажгли гирлянды.
Напомним, перед театром 31 декабря состоятся новогодние гуляния. Они пройдут с 17:00 до 19:00.
Фейерверка в нынешнем году в Калуге не будет.
Полную обновленную афишу праздника мы публиковали здесь.
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