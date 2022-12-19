В Калуге обновили новогоднюю афишу

В понедельник, 19 декабря, городская управа Калуги опубликовала обновленную новогоднюю афишу.

В нее внесли одно изменение: праздник на Театральной площади 31 декабря пройдет не с 18:00 до 20:00, а с 17:00 до 19:00.

- Перенос связан с желанием максимально учесть пожелания родителей маленьких калужан, а также в связи с графиком спектаклей в областном драматическом театре - мероприятие на ступеньках не должно мешать входить и выходить публике, - пояснили в городской управе.

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