В Калуге обновили новогоднюю афишу
В понедельник, 19 декабря, городская управа Калуги опубликовала обновленную новогоднюю афишу.
В нее внесли одно изменение: праздник на Театральной площади 31 декабря пройдет не с 18:00 до 20:00, а с 17:00 до 19:00.
- Перенос связан с желанием максимально учесть пожелания родителей маленьких калужан, а также в связи с графиком спектаклей в областном драматическом театре - мероприятие на ступеньках не должно мешать входить и выходить публике, - пояснили в городской управе.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть в большем разрешении.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!