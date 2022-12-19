В центре Калуги открылись новогодние ярмарки

В понедельник, 19 декабря, на пешеходной части улицы Театральной, а также на одноименной площади вдоль улицы Кирова открылись новогодние ярмарки.

Они будут работать до 7 января.

- Там можно купить вкусные угощения и получить заряд праздничного настроения, - рассказали в городском управлении экономики. - Для посетителей будут работать восемь точек общепита, фотозоны. Предусмотрена анимационная программа для детей, подвижные зимние игры, семейные соревнования, театральные представления с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Фото сделаны утром 19 декабря перед открытием ярмарки.

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