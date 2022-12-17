В пятницу, 16 декабря, в Калуге открылись первые елочные базары, сообщили в пресс-службе городской управы.

Они работают по следующим адресам:

ул. Гурьянова, 18,

ул. Жукова, 38,

ул. Льва Толстого, 55,

пер. Малинники, 7/2,

ул. Московская, 331,

ул. Моторная, 28,

ул. Никитина, 70.

А чуть позже, 20 декабря, елку можно будет купить в следующих местах:

ул. Болдина, у д.3,

ул. Кибальчича, у д.21,

ул. Ленина, у д.25,

ул. Московская, у д.213,

ул. Салтыкова-Щедрина, у д.2/61,

ул. Степана Разина, у д.40,

ул. Суворова, у д.17,

ул. Чичерина, у д.10.

Тем временем в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области напомнили о штрафах до 200 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.