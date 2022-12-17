В Калуге открылись первые елочные базары
В пятницу, 16 декабря, в Калуге открылись первые елочные базары, сообщили в пресс-службе городской управы.
Они работают по следующим адресам:
- ул. Гурьянова, 18,
- ул. Жукова, 38,
- ул. Льва Толстого, 55,
- пер. Малинники, 7/2,
- ул. Московская, 331,
- ул. Моторная, 28,
- ул. Никитина, 70.
А чуть позже, 20 декабря, елку можно будет купить в следующих местах:
- ул. Болдина, у д.3,
- ул. Кибальчича, у д.21,
- ул. Ленина, у д.25,
- ул. Московская, у д.213,
- ул. Салтыкова-Щедрина, у д.2/61,
- ул. Степана Разина, у д.40,
- ул. Суворова, у д.17,
- ул. Чичерина, у д.10.
Тем временем в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области напомнили о штрафах до 200 тысяч рублей за незаконную вырубку деревьев.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!