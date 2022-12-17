В Калуге первые новогодние ярмарки откроются 19 декабря

В понедельник, 19 декабря, в Калуге планируется открыть первые новогодние ярмарки, сообщили в городской управе.

Они будут работать на пешеходной части улицы Театральной, а также на улице Кирова вдоль Театральной площади.

Торговать там будут до 7 января.

А с 30 декабря заработает ярмарка в сквере на улице Ленина рядом с городской управой.

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