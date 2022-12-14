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Колюпаново останется без елки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 13:36 0 111
Колюпаново останется без елки

Как мы уже рассказывали, к Новому году в Калуге уже установили 16 искусственных елок. А вот в деревне Колюпаново в черте областной столицы елки нынешней зимой не будет.

- Почему колюпановских детей лишают праздника? – пожаловался местный житель на странице губернатора. - Горуправа сообщает, что в Калуге установлено 16 елок. Каждый год у колюпановского СКДЦ ставили елку, а в этом году МБУ «Калугаблагоустройство» сообщило, что «нашим учреждением установка елки по данному адресу не запланирована». Куда делась наша елка?

На это сообщение отреагировали в городской управе.

- В рамках подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году установка искусственной ели в д. Колюпаново, к сожалению, действительно, не запланирована, - заявили чиновники. - В силу ограниченности бюджета и сложной экономической обстановки в новогоднем оформлении городского пространства применен рациональный подход. На территории города к праздникам установят только те конструкции, которые не требуют ремонта, а соответственно и затрат.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 14.12.2022 13:36 0 111
Тэги: праздник новый год
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