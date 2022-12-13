В Калуге установили 16 новогодних елок

В Калуге завершается украшение города к Новому году. Как мы уже рассказывали, в центре появились три елки – на Старом Торге, в парке и на Театральной площади.

А всего на территории областной столицы установили 16 елок.

- На городских территориях установили 16 елок из 17, - рассказали 13 декабря в «Калугаблагоустройство». - С наступающими праздниками, дорогие земляки!

Новогодняя афиша Калуги была опубликована накануне.

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