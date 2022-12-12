Калуга Обнинск
Главная Новости Праздники
История Калуги Статьи

Опубликована новогодняя афиша Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2022 16:36 0 1371
Опубликована новогодняя афиша Калуги

В понедельник, 12 декабря, управление культуры Калуги опубликовало новогоднюю афишу.

Празднования начнутся уже 24 декабря открытием новогодней елки в парке культуры и отдыха. Там же распахнет свои двери резиденция Деда Мороза.

Продолжатся гуляния в парке и 25 декабря.

31 декабря также запланирована программа в парке. А на Театральной площади праздник у главной елки города состоится с 18:00 до 20:00.

1 января состоятся забег на набережной Яченского водохранилища и концертная программа в парке.

3 января организаторы рассчитывают провести парад снеговиков в сквере Волкова, но тут все зависит от погоды.

Новогодние ярмарки будут работать на улицах Театральной и Кирова, а также в сквере на улице Ленина.

Нажмите на картинку, чтобы ее увеличить.

Также опубликована афиша мероприятий в районах города.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.12.2022 16:36 0 1371
Тэги: праздник новый год
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Как разделить военную ипотеку при разводе?
Какие запчасти для иномарок выбрать
Озеро Алаколь на машине: цены, лайфхаки, места ночевки

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru