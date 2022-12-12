Опубликована новогодняя афиша Калуги
В понедельник, 12 декабря, управление культуры Калуги опубликовало новогоднюю афишу.
Празднования начнутся уже 24 декабря открытием новогодней елки в парке культуры и отдыха. Там же распахнет свои двери резиденция Деда Мороза.
Продолжатся гуляния в парке и 25 декабря.
31 декабря также запланирована программа в парке. А на Театральной площади праздник у главной елки города состоится с 18:00 до 20:00.
1 января состоятся забег на набережной Яченского водохранилища и концертная программа в парке.
3 января организаторы рассчитывают провести парад снеговиков в сквере Волкова, но тут все зависит от погоды.
Новогодние ярмарки будут работать на улицах Театральной и Кирова, а также в сквере на улице Ленина.
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Также опубликована афиша мероприятий в районах города.
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