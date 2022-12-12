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В Калуге смонтировали охлаждающие плиты на катке перед областной администрацией

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 12.12.2022 13:10 1 1244
В Калуге смонтировали охлаждающие плиты на катке перед областной администрацией

На площади Старый Торг в Калуге продолжается монтаж временного катка. 

За выходные рабочие уложили охлаждающие плиты – айс-маты. Внутри тонких трубочек будет циркулировать охлаждающая жидкость, что позволит сохранять лед даже в случае небольшой оттепели.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют морозную погоду, так что будет возможна заливка льда.

Напомним, каток монтируют за счет одной из крупных компаний. Выходить на лед можно будет бесплатно, но по предварительной записи.

Айс-маты.

Временный павильон.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 12.12.2022 13:10 1 1244
Тэги: праздник новый год
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