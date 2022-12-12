В центре Калуги установили три елки

К новогодним праздникам в центре Калуги уже смонтировали три искусственные елки. Работы проходили на минувших выходных.

Главная ель – на Театральной площади. Вечером 31 декабря там зажгут огни. У театра пройдет праздничный концерт.

Вторую большую елку смонтировали в парке культуры и отдыха. В этот раз она стоит не на центральной площадке, а чуть ниже.

На площади Старый Торг появилась елка меньшего размера. Она расположена между памятником Ивану III и правым фонтаном.

Напомним, елочные базары откроются в Калуге уже на этой неделе.

Театральная площадь.

Старый Торг.

Центральный парк культуры и отдыха.

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