В центре Калуги установили три елки
К новогодним праздникам в центре Калуги уже смонтировали три искусственные елки. Работы проходили на минувших выходных.
Главная ель – на Театральной площади. Вечером 31 декабря там зажгут огни. У театра пройдет праздничный концерт.
Вторую большую елку смонтировали в парке культуры и отдыха. В этот раз она стоит не на центральной площадке, а чуть ниже.
На площади Старый Торг появилась елка меньшего размера. Она расположена между памятником Ивану III и правым фонтаном.
Напомним, елочные базары откроются в Калуге уже на этой неделе.
Театральная площадь.
Старый Торг.
Центральный парк культуры и отдыха.
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